Cronaca | 05 ottobre 2025, 08:32

Schianto in auto a Settimo Vittone: muore ragazza di 18 anni

A perdere la vita Asia Oddenino. Nel sinistro coinvolti anche un ragazzo di 18 anni e due di 17 anni

La vittima Asia Oddenino (foto tratta dal profilo Facebook)

Incidente mortale questa notte intorno alle 3 a Settimo Vittone, dove ha perso la vita Asia Oddenino di 18 anni di Oulx. Il personale del 118 è intervenuto nel paese alle porte della zona nord di Ivrea, dove si è verificato il grave sinistro stradale che ha coinvolto quattro giovani: due diciottenni e due diciassettenni. 

Il gruppo viaggiava a bordo di un Land Rover Defender, che è finito fuori strada in modo autonomo, terminando la sua corsa un canale di scolo accanto alla statale 28.

Morta in ospedale

La più grave, la 18enne valsusina, è stata trasportata all'ospedale di Ivrea con l'ambulanza medicalizzata. Il personale sanitario ha praticato il massaggio cardiaco per tutto il tragitto, ma la giovane è deceduta al suo arrivo in ospedale.  Ferite non gravi per gli altri giovani coinvolti. 

Sul posto anche i vigili del fuoco, che hanno lavorato per estrarre i feriti dalle lamerie, ed i Carabinieri.

Cinzia Gatti

