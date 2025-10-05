Schianto in auto a Settimo Vittone: muore ragazza di 18 anni

Incidente mortale questa notte intorno alle 3 a Settimo Vittone, dove ha perso la vita Asia Oddenino di 18 anni di Oulx. Il personale del 118 è intervenuto nel paese alle porte della zona nord di Ivrea, dove si è verificato il grave sinistro stradale che ha coinvolto quattro giovani: due diciottenni e due diciassettenni.

Il gruppo viaggiava a bordo di un Land Rover Defender, che è finito fuori strada in modo autonomo, terminando la sua corsa un canale di scolo accanto alla statale 28.

Morta in ospedale

La più grave, la 18enne valsusina, è stata trasportata all'ospedale di Ivrea con l'ambulanza medicalizzata. Il personale sanitario ha praticato il massaggio cardiaco per tutto il tragitto, ma la giovane è deceduta al suo arrivo in ospedale. Ferite non gravi per gli altri giovani coinvolti.

Sul posto anche i vigili del fuoco, che hanno lavorato per estrarre i feriti dalle lamerie, ed i Carabinieri.