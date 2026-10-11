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Cronaca | 11 ottobre 2026, 08:32

Grave incidente stradale a Pragelato: cinque ragazzi feriti, due in codice rosso

Meno serie le condizioni degli altri tre. Il sinistro avvenuto lungo la strada Provinciale 13 del Sestriere

Grave incidente stradale a Pragelato (foto d'archivio)

Grave incidente stradale a Pragelato (foto d'archivio)

Il 118 di Azienda Zero è intervenuto questa mattina, pochi minuti prima delle 6, a Pragelato, sulla strada Provinciale 13 del colle di Sestriere per un incidente stradale. 

Cinque feriti, due in modo grave

Cinque ragazzi sono stati soccorsi. La più grave è una ragazza 17 anni che è stata rianimata a lungo dal personale sanitario e poi  trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Pinerolo in codice rosso. 

Un altro ragazzo , 27 anni, è stato stabilizzato per via di un trauma cranico e della frattura di un braccio ed è stato portato anche lui a Pinerolo in ambulanza: altro codice rosso. 

Sul posto arrivate tre ambulanze

Gli altri tre giovani, feriti in modo lieve, sono stati trasferiti in pronto soccorso a Pinerolo con codici verdi. 

La Centrale Operativa del 118 di Torino ha inviato sul posto tre ambulanze e attivato il servizio di supporto psicologico che ha raggiunto i ragazzi in ospedale.

redazione

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