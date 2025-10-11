Con la 'taggatura' dei contenitori prosegue la rivoluzione della raccolta differenziata a Nichelino

Prosegue la rivoluzione della raccolta differenziata iniziata la scorsa primavera a Nichelino. La graduale eliminazione delle campane stradali per passare a un sistema di raccolta porta a porta per plastica e metalli, dopo aver scontato difficoltà e ritardi nella prima fase, era stata poi promossa dal Covar 14 (il consorzio incaricato del servizio di raccolta, ndr).

La 'taggatura' dei contenitori

In questi giorni di inizio ottobre è in partenza una nuova fase, con la 'taggatura' dei contenitori dei rifiuti, con la città divisa in una serie di macro-zone, come è evidenziato dalla locandina qui sopra. Un progetto che si prevede di completare nel giro di alcuni mesi.

Il personale incaricato, munito di tesserino di riconoscimento, si occuperà di applicare su ciascun contenitore della raccolta rifiuti un dispositivo che permetterà di associare il contenitore all’utenza singola o aggregata (per esempio il condominio) che lo ha in dotazione.

Progetto finanziato dal Next Gen

Il personale non può entrare all’interno delle abitazioni: è necessario che i contenitori siano resi accessibili agli operatori sul suolo pubblico o nei cortili.

Si tratta di un progetto finanziato dall’Unione Europea, nell'ambito del bando Next Generation, cui Nichelino ha aderito per reperire le risorse per avviare una profonda trasformazione della raccolta differenziata, che tanti problemi aveva registrato negli anni scorsi.