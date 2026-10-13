Arriva "Be Comics! Be Games! Be XMAS!": il Natale si tinge di fumetti, gaming e magia all'Oval Lingotto

Fumetto, gaming, cosplay, K-pop e musica, avvolti nella magia del Natale. Il 12 e 13 dicembre, Be Comics! Be Games! Be XMAS! arriva a Torino: l’edizione invernale del format ideato da Fandango Club Creators, co-organizzato a Lingotto Fiere con GL events Italia. Un evento che conserva l’anima di Be Comics! Be Games!, ma che sceglie una strada tutta sua.

Il Natale, qui, è raccontato in senso ampio: luci, addobbi e un vero inverno magico, pieno di incanto e meraviglia, che si sprigionerà in ogni angolo della manifestazione. Non mancheranno l’albero di Natale e le atmosfere delle feste, ma anche aree tematiche costruite attorno a questa interpretazione e community che, per l’occasione, si vestiranno a festa. Per la prima volta, l’evento si svolgerà nell’Oval Lingotto Fiere: un unico grande spazio dove vivere la dimensione di incontro e condivisione che rappresenta l’essenza stessa del Natale. Cuore pulsante della manifestazione sarà una grande Artist Alley, in cui i tanti appassionati potranno incontrare ospiti del fumetto .

A presentare questa edizione, attraverso il poster ufficiale, è Jessica Cioffi, in arte Loputyn, illustratrice e fumettista che negli anni ha costruito un immaginario riconoscibile, sospeso tra fiaba, manga, natura e suggestioni più oscure. Il poster mette al centro una figura dai capelli bianchi, abbracciata da un'ombra che richiama la figura di un toro, con accanto alcune carte illustrate, una lanterna accesa e un cielo punteggiato di stelle. Proprio tra le stelle si nasconde uno dei dettagli più sorprendenti: una costellazione che disegna il Toro, animale simbolo di Torino. E nelle carte l’artista ha inserito un omaggio a un videogioco che ha plasmato il suo stile fin dall’infanzia: «Mi piace pensare che tanti della mia generazione riconosceranno immediatamente quei tre triangoli che rappresentano il potere, la saggezza e il coraggio. E che magari quel simbolo evocherà il suono di un’ocarina, come accade a me quando lo guardo. Ho cercato di raccontare il lato magico dell’evento attraverso il linguaggio della cultura pop contemporanea e mi piace l’idea che gli elementi magici possano essere visti in un contesto più giocoso e leggero, pur mantenendo il loro mistero. Mi sembrava importante inserire un dettaglio che richiamasse il Toro, animale simbolo della città, ed è stato interessante capire come rappresentarlo senza che risultasse didascalico. Alla fine è diventato quasi protagonista della locandina sotto forma di costellazione”, racconta Loputyn.

A Be Comics! Be Games! Be XMAS! un grande palco accompagnerà il pubblico per tutta la due giorni. Al mattino spazio a showcase e talk ispirati all'illustrazione, al folklore, alla magia dell'inverno e del Natale. Nel pomeriggio il programma lascerà posto agli show, con performance K-pop e un cosplay contest dedicato alle ambientazioni e ai personaggi dell'inverno.

"Dopo il successo di aprile, siamo felici di riportare Be Comics! Be Games! a Lingotto Fiere con un format invernale. Be Comics! Be Games! Be XMAS! propone una rilettura originale dello spirito delle feste attraverso i linguaggi della cultura pop, creando un'occasione di incontro per comunità, creator e appassionati. Per GL events Italia rappresenta un ulteriore passo nel percorso di valorizzazione di eventi capaci di attrarre community attive e partecipi, contribuendo ad arricchire l'offerta di intrattenimento e di tempo libero di Torino" dichiara Gábor Ganczer, amministratore delegato di GL events Italia.