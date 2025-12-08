Il conto alla rovescia e poi... la magia: l’Immacolata accende il Natale a Torino [FOTO E VIDEO]

L'otto dicembre, come vuole la tradizione, si fa l'albero di Natale. E Torino non è da meno. C'è chi parte con largo anticipo - il 1° dicembre, o la prima domenica del mese, o addirittura chi già tira fuori luci e palline a novembre - ma il Comune rispetta le tradizioni. E così l'albero di Palazzo Civico e il boschetto di piazzetta Reale sono stati inaugurati nel pomeriggio dell'Immacolata Concezione, in una giornata piena di iniziative.

Si parte col presepe di Luzzati

Prima degli alberi, alle ore 16, ai Giardini Sambuy è stato il turno del presepe di Emanuele Luzzati. Ad accompagnare l'accensione il Coro Madre Enrichetta della Comunità Cattolica Francofona di Torino e a seguire attività per famiglie organizzate dall’associazione Giardino Forbito, tra cui un laboratorio di ghirlande natalizie e un workshop per bambini.

Acceso l’alberto a Palazzo Civico

Alle 17.30, il cortile d’onore di Palazzo Civico ha aperto le sue porte alla cittadinanza per l’accensione dell’albero di Natale della Città. Già dalle 16.30 la piazza antistante il Comune è stata ravvivata dall’esibizione della Bandakadabra Marching Band, poi partita per un’esibizione itinerante nel centro cittadino. Il cortile d’onore di Palazzo Civico resterà aperto ai bambini per incontrare Babbo Natale, sia oggi che sabato 13 e sabato 20 dicembre, dalle ore 15 alle 19.

Il countdown poi un trionfo di luci

Dopo il discorso del sindaco Stefano Lo Russo, l'albero si è acceso alla fine del conto alla rovescia fatto dal piccolo Tomas. Non è mancato qualche momento di ilarità, siccome l’accessione è arrivata con qualche secondo di ritardo. Ma una volta che tutto si è illuminato i presenti, adulti e bambini, hanno espresso meraviglia con un boato di soddisfazione.

"Natale è un momento di riflessione - ha dichiarato Lo Russo - e abbiamo bisogno di messaggi di speranza e pace: che questo Natale porti il dono della pace e della prosperità sotto l'albero di molti bambini e bambine in giro per il mondo".

Nel cortile del Comune e piazzetta Reale moltissimi visitatori venuti da fuori città o addirittura dall'estero : "La città è piena di turisti - ha aggiunto il sindaco - e siamo contenti, i commenti sono straordinariamente positivi. Siamo sulla strada giusta, stiamo lavorando bene per rendere Torino sempre più attrattiva per gli italiani e per i tanti stranieri che affollano le sue vie".

Una piccola foresta urbana

A pochi passi da Palazzo Civico, nel cuore della sera, le luci si sono accese in piazzetta Reale. Alle 18.30 è stato inaugurato il Boschetto di Natale, preceduto già dalle 17 dall’esibizione del Sunshine Gospel Choir, che ha accompagnato il pubblico in attesa con canti e atmosfere cariche di energia e calore. Un’introduzione perfetta per un allestimento completamente rinnovato rispetto alla scorsa edizione.

Il nuovo Boschetto è pensato come una piccola foresta urbana, tutta da attraversare e da scoprire: alberi di diverse altezze si intrecciano su un tappeto decorativo che rilegge in chiave contemporanea le palmette ottocentesche della cancellata che collega piazza Castello alla piazzetta. Uno spazio immersivo, progettato per essere esplorato, vissuto e fotografato. Ogni giorno, dalle 15 alle 22, un accompagnamento musicale dialoga con luci e scenografie, amplificando l’esperienza e trasformando l’area in un piccolo rifugio natalizio nel cuore del centro storico.

Un ricco calendario di iniziative

Piazzetta Reale e il Boschetto di Natale saranno il fulcro dell’animazione per tutto il periodo delle feste, con un calendario fitto di esibizioni e performance. Sabato 13 dicembre alle 16 ad aprire la programmazione sarà il Coro Vocal Excess, seguito domenica 14 dall’Anno Domini Gospel Choir. Il fine settimana successivo vedrà il ritorno delle marching band: sabato 20 dicembre alle 16.30 si esibirà la General Vincent Marching Band, mentre domenica 21 alle 16.30 sarà la volta della Vigoneisa Banda Musicale.

Il programma prosegue nella settimana di Natale con una sequenza serrata di appuntamenti: lunedì 22 dicembre alle 16.30 la Bandaradan Marching Band, martedì 23 alla stessa ora l’Art and Music Parade, con musicisti e artisti sui trampoli, mercoledì 24 la Fantomatik Marching Band e venerdì 26 dicembre la Preziosa Parade, ancora tra musica dal vivo e spettacoli itineranti.

Le iniziative riprenderanno domenica 4 gennaio alle 16.30 con l’esibizione degli Sbandieratori e Musici di Avigliana, per chiudersi infine lunedì 6 gennaio con "I giochi di una volta insieme alla Befana": dalle 15 alle 18 grandi giochi tradizionali in legno animeranno piazzetta Reale, coinvolgendo adulti e bambini in un pomeriggio di festa e memoria condivisa.



