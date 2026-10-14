Maxi tamponamento sulla tangenziale nord: otto veicoli coinvolti e traffico in tilt

Maxi incidente nel tratto della tangenziale nord di Torino compreso tra lo svincolo di corso Regina Margherita e quello di Venaria Reale, lungo la carreggiata in direzione Milano. Il bilancio del sinistro è di otto veicoli coinvolti e di un ferito, trasportato in codice verde all'ospedale Maria Vittoria per le cure del caso.

L'incidente ha causato forti ripercussioni sulla viabilità della zona, con pesanti rallentamenti e code che stanno interessando la circolazione in entrambe le direzioni di marcia.