Natale in giostra, l'edizione 2025/2026 confermata al Parco Dora

La prossima edizione di "Natale in Giostra" si svolgerà nuovamente nell’area Vitali del Parco Dora, sotto la grande tettoia dello strippaggio. Lo ha deciso oggi la Giunta comunale, su proposta dell’assessore al Tempo libero, Domenico Carretta.

Lo spostamento al Parco Dora, introdotto nella scorsa edizione della manifestazione, si era reso necessario per i lavori avviati nella storica location del V Padiglione di Torino Esposizioni, nell’ambito della più ampia riqualificazione del Parco del Valentino, e non più utilizzabile per la manifestazione.

La nuova collocazione nell’area Vitali - che con i suoi ampi spazi ben si presta ad ospitare manifestazioni di aggregazioni e svago - è stata valutata positivamente dall’Amministrazione comunale, dagli operatori e dalla cittadinanza. Durante lo svolgimento della kermesse l'area è stata mantenuta pulita e in sicurezza, le emissioni sonore sono state ridotte grazie all’impianto di filodiffusione; è stata inoltre garantita la fruibilità delle altre attività del parco, come lo skatepark.

Organizzata da AGIS (Associazione Generale Italiana dello Spettacolo) sezione ANESV (Associazione Nazionale Esercenti Spettacoli Viaggianti), “Natale in Giostra” giunge quest'anno alla sua quarantaseiesima edizione, e con la sua vivace atmosfera natalizia proporrà ai torinesi un ricco programma di attrazioni per tutte le età, garantendo il divertimento anche in caso di maltempo.