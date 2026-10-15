Fabbriche aperte Piemonte 2026: successo di adesioni per la settima edizione

Fino al 17 ottobre torna Fabbriche Aperte Piemonte, la grande manifestazione promossa dalla Regione Piemonte che apre le porte del mondo produttivo locale ai cittadini. Con lo slogan "Dentro il cuore del Piemonte industriale, per scoprire il valore di chi crea valore", la tre giorni offre un’occasione unica per entrare nei reparti, nei laboratori e nei centri di ricerca dove prende forma il futuro industriale della regione.

L’iniziativa ha riscosso un forte interesse da parte del pubblico: le iscrizioni, terminate lunedì 13 ottobre, hanno visto l'assegnazione di ben 8.500 posti. Su un totale di 717 percorsi di visita distribuiti in 137 aziende presenti in tutte le province, oltre la metà delle strutture ha raggiunto il tutto esaurito.

A confermare la ricchezza e la varietà del tessuto industriale piemontese è la composizione stessa delle realtà aderenti: una mappa variegata guidata dal comparto della meccanica, metalmeccanica e automazione (37), affiancata da una forte presenza del settore alimentare e delle bevande (24). Ampio spazio è dato anche all'ambito chimico, farmaceutico, biomedicale e delle materie plastiche (12), oltre che ai settori dell'energia, dell'acqua, dell'ambiente, dell'edilizia e dell'arredo (11). Completano il quadro le o settori dell'elettronica, dell'elettrotecnica e dell'ICT (10), del tessile e della moda (10), insieme alle filiere dell'automotive e dell'aerospazio(8), del packaging e della grafica (7), dei servizi e della formazione (5), dell'artigianato artistico e audiovisivo (4).

A guidare i visitatori lungo i percorsi sono gli stessi protagonisti di ogni giorno: tecnici, operai, progettisti e responsabili di produzione accompagnano il pubblico per condividere competenze, tecnologie, passione e il grande lavoro di squadra che porta i prodotti piemontesi sui mercati globali.

L’inaugurazione ufficiale ha preso il via con il tour dell’assessore regionale alle Attività Produttive, Andrea Tronzano, che ha visitato tre realtà emblematiche: il Maglificio Po – Oscalito e la Centrale del Latte d'Italia a Torino, e la società LICAT a Orbassano.

«Fabbriche Aperte rappresenta una vetrina per raccontare un Piemonte dinamico, che fa dell'innovazione, della ricerca e della sostenibilità i propri capisaldi — dichiara l'assessore Andrea Tronzano -. Aprire i cancelli delle imprese significa mostrare la qualità del lavoro svolto sul territorio e rendere merito alle persone che ne costituiscono il motore autentico. Attraverso questo percorso mettiamo in luce la capacità del Piemonte di coniugare tradizione manifatturiera e trasformazione tecnologica, dimostrando come la ricerca e lo sviluppo abbiano un impatto diretto sulla vita quotidiana e sul benessere delle persone».

L'evento rientra tra le azioni del Programma Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR 2021-2027), lo strumento finanziario dell'Unione Europea gestito dalla Regione Piemonte e dallo Stato a supporto della crescita aziendale e tecnologica. Attraverso il PR FESR, la Regione ha già messo a disposizione del territorio circa 1,3 miliardi di euro attivando oltre 60 bandi. Diversi strumenti sono operativi e fruibili: tra le opportunità dedicate alle imprese si ricordano il fondo per la digitalizzazione e l’efficientamento produttivo, il fondo per la promozione delle energie rinnovabili e la misura destinata all’attrazione degli investimenti.

Fabbriche Aperte permette così di vedere da vicino i risultati concreti delle progettualità cofinanziate, ricordando il messaggio cardine della campagna: "L'Europa investe sul Piemonte, il Piemonte investe su di te".

Tutte le schede delle singole aziende sono consultabili su: www.fabbricheapertepiemonte.it