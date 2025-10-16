Il Festival di Cultura Classica all'Erba: Elia Tedesco protagonista di due commedie tutte da ridere

E’ tempo di Divertirsi al 27° Festival di Cultura Classica, nel segno di quel filone amatissimo da Gian Mesturino, tutto dedicato ai capolavori di Plauto, attualissimo ed esilarante col quale si è cimentato come curatore per quasi un trentennio affiancato da Girolamo Angione che ne continua l’opera insieme a Elia Tedesco, beniamino della Compagnia Torino Spettacoli e perfetto “servo” plautino da oltre una decade.

I due titoli in scena questo ottobre sono La commedia delle 3Dracme, autentico fenomeno comico degli ultimi due anni, e Il soldato fanfarone, icona dell’autore di Sarsina, probabilmente la sua commedia più amata. Entrambi i titoli hanno raccolto il “tutto esaurito” a ogni replica, anche questa estate, in contesti come il Festival Ferie di Augusto a Bene Vagienna, il Mese della Cultura e Fra antiche mura a Pietrabbondante (IS).



Che dire? Plauto fonde raffinatezza e mondo della suburra, in modo degno di un uomo libero, come annotava Cicerone.

LA COMMEDIA DELLE TRE DRACME

Venerdì 17 e Lunedì 20 ottobre ore 10, Sabato 18 ottobre ore 21, Domenica 19 ottobre ore 16

IL SOLDATO FANFARONE



Da giovedì 23 a martedì 28 ottobre. Orari: Giovedì-Sabato ore 21, Venerdì-Lunedì-Martedì ore 10, Domenica ore 16

INFO: Teatro Erba, corso Moncalieri 241, tel. 011.6615447, www.torinospettacoli.it