Al via le candidature per la XVIII edizione del Premio Nazionale Nati per Leggere

Si aprono ufficialmente le candidature per la XVIII edizione del Premio Nazionale Nati per Leggere, lo storico riconoscimento che da diciotto anni valorizza la qualità editoriale per l'infanzia, i progetti delle biblioteche e il lavoro dei sanitari impegnati a incentivare la lettura condivisa in famiglia fin dai primi mesi di vita.

Istituito nel 2009 dalla Regione Piemonte, il Premio è promosso in sinergia con la Città di Torino (Servizi educativi e Biblioteche civiche), il Salone Internazionale del Libro di Torino (con la Fondazione Circolo dei Lettori), il Coordinamento nazionale del programma Nati per Leggere (Associazione Culturale Pediatri, Associazione Italiana Biblioteche e Centro per la Salute del Bambino di Trieste) e la rivista LiBeR. L'iniziativa si avvale del patrocinio del Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Cultura, dell'Associazione Ibby Italia e gode della medaglia della Presidenza della Repubblica.

Le sezioni e le modalità di candidatura

Le candidature possono essere presentate entro venerdì 15 gennaio 2027 iscrivendosi sulla nuova piattaforma digitale ufficiale (premio.natiperleggere.it). Tre sono le sezioni aperte a bando:

Nascere con i libri: dedicata alla selezione delle migliori opere editoriali per la prima infanzia (edite o inedite) proposte dalle case editrici.

Reti di libri: rivolta ai progetti e ai percorsi integrati sviluppati dalle biblioteche territoriali in linea con il programma Nati per Leggere.

Sezione Pasquale Causa: intitolata alla memoria del pediatra che ha promosso la lettura in ambito medico, premiando i pediatri o gli operatori sanitari che incentrano con continuità la lettura in famiglia nei primi anni di vita.

A queste si affianca la sezione speciale "Crescere con i libri", incentrata quest'anno sul tema "Vicini e lontani: scontri e incontri", che vedrà una giuria popolare composta da oltre 30.000 bambini e bambine di tutta Italia impegnati nella lettura e nel voto dei dieci titoli selezionati.

La giuria della XVIII edizione

A valutare i progetti e le opere della diciottesima edizione sarà una giuria multidisciplinare presieduta da Franco Fornaroli, formatore NpL ed esperto di letteratura per ragazzi, affiancato dalla vicepresidente Katia Rossi, bibliotecaria per l'infanzia. Il comitato di valutazione riunisce competenze differenti tra cui neuropsicomotricisti, pedagogisti, librai, bibliotecari, pediatri ed educatori. Per consultare il bando completo e inviare la documentazione è possibile accedere ai canali ufficiali di Nati per Leggere e del Salone del Libro di Torino.