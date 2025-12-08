In Piemonte più incidenti rispetto alla media nazionale: a Torino oltre 7 mila lo scorso anno

In Italia si sono registrati complessivamente 317.365 incidenti stradali lo scorso anno, per un totale di oltre 207.000 autovetture coinvolte, in crescita del +3,6% rispetto ai dodici mesi precedenti In questo scenario, il Piemonte, con 13.909 auto coinvolte in incidenti stradali, è 8° in classifica, un dato in aumento del +5,5% rispetto all’anno precedente e al di sopra della media nazionale. È quanto emerge da un’analisi Carfax, azienda leader internazionale nelle informazioni sulla storia dei veicoli, su dati ACI-ISTAT.

Solo a Torino oltre la metà dei sinistri

Lo studio accende i riflettori sull’importanza, per chi acquista un’auto usata, di poter accedere a più informazioni sul passato del veicolo. Guardando nel dettaglio la situazione a livello provinciale, è Torino a registrare il numero più alto di autovetture coinvolte in incidenti stradali, con 7.386 casi nel 2024. Seguono Alessandria (1.589), Cuneo (1.536), Novara (1.307), Asti (617), Vercelli (559), Biella (497) e Verbano-Cusio-Ossola (418).

Sul fronte delle variazioni rispetto al 2023, la provincia che registra la crescita maggiore di autovetture coinvolte in incidenti stradali è Asti, con un aumento del +29,6%. Seguono Vercelli (+11,4%), Cuneo (+10,3%), Alessandria (+5,0%), Novara (+4,7%), Torino (+3,9%) e Biella (+2,5%). È invece una sola la provincia che registra un calo: Verbano-Cusio-Ossola, con una flessione del –9,1% rispetto al 2023.

Quali sono i fattori di maggior rischio

Quasi la metà dei veicoli analizzati sulla piattaforma di Carfax presenta almeno un fattore di rischio, inteso come un elemento che richiede particolare attenzione da parte dell’acquirente. Tra questi, uno dei problemi più rilevanti sono i danni e gli incidenti, seguiti dalla provenienza dall’estero e da anomalie nel chilometraggio, oltre a utilizzi precedenti come taxi o auto a noleggio. I numeri lo dimostrano: oggi è fondamentale disporre di strumenti affidabili per conoscere lo storico del veicolo al momento dell’acquisto di un’auto usata.

Un valido supporto arriva dal report Carfax, che permette di accedere a informazioni dettagliate sulla storia del veicolo, inclusi eventuali incidenti o danni pregressi che sono stati segnalati alla piattaforma, offrendo maggiore trasparenza e serenità a chi si appresta a salire a bordo.