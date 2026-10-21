Maltempo in attenuazione: chiude la sala operativa della Protezione civile della Regione Piemonte

La Sala operativa della Protezione civile della Regione Piemonte ha concluso alle ore 16 di oggi, 21 ottobre, le attività di monitoraggio avviate per seguire l'ondata di maltempo che ha interessato il territorio regionale tra il pomeriggio del 20 ottobre e la mattinata di oggi. La struttura ha coordinato gli enti locali e il sistema di protezione civile, ed i tecnici hanno verificato l'evoluzione dei corsi d'acqua e le segnalazioni provenienti dalle diverse province.



Nel corso della notte precipitazioni da moderate a forti hanno interessato l'intero Piemonte, con effetti più marcati nelle aree meridionali al confine con la Liguria. Le piogge hanno determinato l'aumento dei livelli idrometrici, soprattutto lungo il reticolo secondario. Il torrente Erro a Cartosio ha superato il livello di pre-soglia, mentre l'Orba a Tiglieto ha oltrepassato il livello di guardia. Invece, Sesia, Cervo e San Bernardino sono rimasti al di sotto della pre-soglia.



Alle ore 9 di oggi risultavano aperti 47 Centri operativi comunali, di cui 18 in provincia di Alessandria, 24 nel Cuneese, 4 nell'Astigiano e 1 nel Biellese. La Sala operativa regionale ha inoltre ricevuto segnalazioni relative all'esondazione del rio Lovassina, alla chiusura di alcune scuole nell'Alessandrino e all'interruzione della strada provinciale 594 a Quinto Vercellese per verifiche sul ponte del torrente Cervo. Nella stessa fase era stata attivata la pre-allerta per le dighe di Ortiglieto, Riofreddo, Sessera e Quarazza, oltre all'allerta per la diga di Gurzia.



Successivamente, il minimo depressionario ha iniziato a valicare le Alpi e la situazione ha registrato un graduale miglioramento. I quantitativi di pioggia più elevati hanno superato i 180 millimetri nel Biellese e i 170 nell'Alessandrino. Oltre cento volontari hanno seguito l'evoluzione dell'evento sul campo, mentre i Centri operativi comunali hanno avviato la chiusura dalla tarda mattinata. Non sono pervenute nuove segnalazioni di criticità e la diga di Gurzia è rientrata dalla fase di allerta a quella di pre-allerta. Per tale motivo, con l'attenuarsi del maltempo e il progressivo rientro delle condizioni di criticità, la Sala operativa regionale ha concluso il proprio presidio alle ore 16.



