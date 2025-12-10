Una mattina speciale a Natale in Giostra, aperto per le persone con disabilità [VIDEO]

Ottovolanti, autoscontri e calcinculo, per una mattina, sono stati aperti in esclusiva per le persone con disabilità. Si tratta dell'annuale iniziativa di Natale in Giostra, che questa mattina ha portato 700 visitatori nel luna park natalizio di Parco Dora.

Giovani e meno giovani con disabilità

"Ci sono sempre più presenze per questa iniziativa che portiamo avanti da molti anni, quest'anno sono circa 700 - ha spiegato Ronny Ossola, giostraio e tra gli organizzatori dell'evento. Dalle 10.30 alle 12.30, giostre e attrazioni sono state aperte gratuitamente per giovani e meno giovani con diversi tipi di disabilità, accompagnati da numerose associazioni e cooperative contattate anche grazie al Comune di Torino, oltre a qualche privato che è arrivato obbligatoriamente con un accompagnatore.

Alle 15.30, come di consueto, Natale in Giostra ha riaperto le porte a tutti, ma non dopo aver offerto ai visitatori del mattino ciambelle, pop corn e bibite, ma anche cappellini e bandierine. "Siamo molto soddisfatti - ha concluso Ossola - perché vediamo questi ragazzi sorridere sulle nostre giostre e passare due ore in felicità".