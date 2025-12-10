Lele Rampulla nuovo segretario GD Torino: "Primo volto della politica dove c'è distanza"

Lele Rampulla nuovo Segretario Provinciale dei Giovani Democratici di Torino. Classe 1997 e già alla guida del circolo Pd Beinasco, prende il posto di Sveva Sapino.
"Fare politica da giovani - ha detto Rampulla - ,oggi, è una scelta controcorrente a cui non siamo abituati". "Ma per noi - ha aggiunto - significa decidere di esserci quando intorno a noi c’è chi predica rassegnazione, Noi dobbiamo essere avanguardia: dobbiamo essere il primo passo dove altri esiteranno".
"Primo volto della politica dove c'è distanza"
"Dobbiamo essere il primo volto della politica dove oggi c’è solo distanza. Non dobbiamo chiedere permesso per pretendere diritti, dignità, futuro" ha concluso Rampulla. Nell'occasione è stata rinnovata l'Assemblea Provinciale dei Giovani Democratici della provincia di Torino e il suo Presidente Alejandro Guinis.