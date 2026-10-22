Ignazio Visco a Torino: all’Einaudi Lecture il confronto su crescita, salari e intelligenza artificiale

Produttività, salari e nuove tecnologie: sono i temi al centro dell’appuntamento con Ignazio Visco, economista e Governatore onorario della Banca d’Italia, in programma a Torino domani, venerdì 23 ottobre, alle 10. Nell’Aula Magna del Campus Luigi Einaudi, in Lungo Dora Siena 100, si terrà l’undicesima “Einaudi Lecture”, che inaugura l’anno accademico del Dipartimento di Economia e Statistica “Cognetti de Martiis” dell’Università di Torino.

L’incontro è promosso dal Dipartimento, in collaborazione con la Fondazione Luigi Einaudi di Torino e il Festival Internazionale dell’Economia. L’iniziativa affianca alla ricerca e alla didattica il confronto con la cittadinanza. La lezione di Visco si intitola “Produttività e domanda effettiva: vecchi e (forse) nuovi freni alla crescita” e metterà in relazione investimenti, innovazione, produttività, salari e domanda, collocando il caso italiano nel divario economico tra Europa e Stati Uniti.

Investimenti e salari, i freni alla crescita

Il punto di partenza sarà la situazione italiana: investimenti da tempo insufficienti in innovazione e conoscenza frenano la crescita della produttività e dei salari reali, indebolendo la domanda. Nell’Unione europea il rallentamento della produttività, pur meno accentuato, ha progressivamente ampliato la distanza dagli Stati Uniti.

Intelligenza artificiale e disuguaglianze

Spazio anche alle trasformazioni legate all’intelligenza artificiale, i cui rapidi sviluppi rischiano di aggravare il divario tra Europa e Stati Uniti. La lezione approfondirà la concentrazione delle nuove tecnologie in pochi grandi gruppi e l’aumento delle disuguaglianze: due fenomeni che potrebbero comprimere la domanda aggregata e ostacolare la diffusione dei benefici degli incrementi di produttività.

Il relatore

Visco ha guidato la Banca d’Italia dal 2011 al 2023. In precedenza è stato Chief Economist e Direttore del Dipartimento di Economia dell’OCSE. Laureato alla Sapienza di Roma, ha conseguito il Ph.D. in Economia all’Università della Pennsylvania ed è socio corrispondente dell’Accademia Nazionale dei Lincei.

Il programma della mattinata

L’appuntamento è venerdì 23 ottobre alle 10 nell’Aula Magna del Campus Luigi Einaudi. Prima della lezione sono previsti i saluti istituzionali di Cristina Prandi, Rettrice dell’Università di Torino, Edoardo Tortarolo, Presidente del Comitato Scientifico della Fondazione Luigi Einaudi di Torino, ed Elisabetta Ottoz, Direttrice del Dipartimento di Economia e Statistica “Cognetti de Martiis”. Seguirà la lecture di Ignazio Visco, “Produttività e domanda effettiva: vecchi e (forse) nuovi freni alla crescita”.