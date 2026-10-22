Sciabolate da argento mondiale per il pinerolese Paolo Gay

Si chiude con un risultato da podio la stagione di Paolo Gay, presidente dell’‘Accademia Scherma Pinerolo’, protagonista ai ‘Campionati del Mondo Master’ di scherma con la Nazionale italiana di sciabola maschile a squadre. Una medaglia d’argento che corona un’annata importante, arricchita anche dall’undicesimo posto ottenuto nella gara individuale. Insieme a Gay, a Tbilisi in Georgia, è andato anche l’atleta Paolo Salamandra, che ha gareggiato nella categoria spada maschile.

L’Italia ha superato la Gran Bretagna agli ottavi di finale, per poi imporsi sull’Australia nei quarti, al termine di un assalto combattuto, concluso 45 a 41. In semifinale gli azzurri hanno avuto la meglio sulla Germania per 45 a 36, conquistando così l’accesso all’ultimo atto del torneo. L’avventura si è fermata soltanto in finale, dove la formazione italiana ha ottenuto un secondo posto contro la squadra russa, chiudendo la sfida con l’argento.

Per Gay, il risultato a squadre si aggiunge all’ottima prestazione nella prova individuale di sciabola maschile, categoria 1, disputata il 15 ottobre. L’atleta pinerolese ha concluso la gara all’undicesimo posto assoluto, dopo aver chiuso la fase a gironi con cinque vittorie su sei assalti. Grazie ai risultati ottenuti, ha saltato il primo turno a eliminazione diretta, per poi superare il bielorusso Sanikovich nel tabellone dei 64 con il punteggio di 10 a 5 e l’australiano Bradstock Chow nei 32, battendolo per per 10 a 6. Il suo percorso si è interrotto nell’assalto per l’accesso alla finale a otto, dove è stato sconfitto dal francese Turlier.

Positiva anche la partecipazione di Salamandra, impegnato nella spada maschile individuale, categoria 2. Lui è arrivato al 36esimo posto finale, al termine di una fase a gironi affrontata con cinque vittorie e una sola sconfitta. La sua gara si è conclusa con la vincita del canadese Graves Smith.

Per Gay, l’argento mondiale rappresenta il coronamento di una stagione sportiva da incorniciare, iniziata a maggio con la conquista dell’oro ai ‘Campionati Europei a squadre’ di Cognac e conclusa con questo nuovo podio internazionale in Georgia. “Emozioni fortissime. Competizioni di questo genere, dove partecipano i migliori di ogni nazione, regalano una soddisfazione immensa e tantissima adrenalina”, spiega.

Oltre l’orgoglio sportivo c’è anche la gratitudine di chi l’ha accompagnato durante il suo quotidiano: "dedico questa medaglia ai miei genitori che mi hanno sempre sostenuto, alla mia famiglia, a mia moglie, alle mie due ragazze e ovviamente all’‘Accademia Scherma Pinerolo’ e a tutte le persone che mi sono state vicine e che mi hanno consentito di affrontare serenamente sia gli allenamenti preparatori che queste competizioni", conclude l’atleta.