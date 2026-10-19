Tiro a segno: si organizzano prove di avvicinamento, posti limitati a cinque partecipanti

Avvicinarsi al tiro a segno attraverso una prova sul campo, conoscendo le regole e le procedure che accompagnano questa disciplina. È la proposta della S.S.C., che organizza in provincia di Cuneo, al confine con Asti e Torino, esperienze teorico-pratiche di avvicinamento allo sport del tiro a segno, rivolte a persone maggiorenni interessate a scoprire questa attività.

La formula scelta è quella di una prova full immersion, che consente di affrontare sia gli aspetti teorici sia quelli pratici all’interno di una struttura abilitata, con la presenza di personale esperto. L’iniziativa ha una finalità dichiaratamente sportiva e conoscitiva: offrire ai partecipanti l’opportunità di entrare in contatto con una disciplina che richiede concentrazione, controllo e rigoroso rispetto delle norme di sicurezza.

L’attività si svolge nei luoghi predisposti e autorizzati, nel quadro normativo richiamato dagli organizzatori, con riferimento all’articolo 57, comma 3, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS).

I requisiti per partecipare

L’accesso all’esperienza è subordinato al rispetto di precise condizioni. È necessario aver compiuto 18 anni, presentare un documento d’identità valido e un certificato medico per attività sportiva non agonistica. Ai partecipanti viene inoltre richiesto di compilare un’autocertificazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, relativa all’assenza delle condizioni ostative previste dagli articoli 11 e 43 del TULPS. Il modulo sarà disponibile direttamente in sede.

Occhiali protettivi, cuffie, armi e munizioni saranno forniti dagli organizzatori. È obbligatoria anche la quota associativa alla S.S.C., che comprende la copertura assicurativa per la responsabilità civile.

Per garantire lo svolgimento dell’attività in condizioni di sicurezza, ogni appuntamento sarà riservato a un massimo di cinque partecipanti. Il mancato rispetto dei requisiti indicati impedirà di prendere parte alla prova.

Come prenotare

Per informazioni sulle modalità di partecipazione e per le prenotazioni è possibile contattare Daniele Mariello all’indirizzo email daniele.mariello@virgilio.it.

L’obiettivo della S.S.C. è promuovere una conoscenza diretta del tiro a segno, consentendo a chi è interessato di avvicinarsi alla disciplina in un contesto organizzato, con l’assistenza di personale esperto e nel rispetto delle disposizioni previste.