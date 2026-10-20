Moto storiche e campioni del fuoristrada, a Prarostino romba la "Due Giorni dei Pionieri" di Trial Vintage

Sabato 24 e domenica 25 ottobre a Prarostino torna un appuntamento classico del Trial Vintage, la Due Giorni dei Pionieri, organizzata dall’associazione sportiva Conca Verde, con il sostegno dell’amministrazione comunale e il patrocinio della Città metropolitana di Torino. Saranno in gara piloti che guidano (e in molti casi hanno restaurato in prima persona) moto storiche da trial. Alcuni concorrenti con modelli contemporanei saranno ammessi e inseriti in una classifica a parte. I concorrenti affronteranno 20 zone di gara in un giro unico sabato 24 e altrettante domenica 25 ottobre, per un totale di 40 zone e di 40 km totali di trasferimento. Saranno ammessi alla competizione non più di 180 piloti italiani e stranieri in possesso della tessera dell’ASI e le iscrizioni si ricevono sul sito Internet www.trialnordovest.it. La quota di partecipazione per gli iscritti all’ASI è di 110 euro. Chi non è in possesso di un certificato medico per la pratica agonistica potrà iscriversi fuori classifica. La manifestazione fa parte di un circuito internazionale di gare Vintage, che ha vissuto le prime due tappe in aprile a Caglio (Como) e in settembre a Folgaria (Trento).

Sabato 24 ottobre in mattinata verranno consegnati i cartellini ai concorrenti e la prima coppia di piloti partirà alle 9 . Le moto moderne prenderanno il via in coda alle storiche e il percorso dovrà essere completato entro le 18. Domenica 25 ottobre , in coincidenza con il passaggio all’ora solare, i primi concorrenti partiranno alle 8,30 e la gara dovrà essere conclusa entro le 16. La premiazione finale è in programma alle 17. Alla Due Giorni dei Pionieri sono ammessi i piloti in sella a moto da trial o derivate da altre specialità prodotte fino al 1991 compreso. La manifestazione si svolge su strade aperte alla pubblica circolazione e quindi le moto devono essere immatricolate e assicurate. Le categorie in cui saranno suddivisi i concorrenti sono Pre 1965, Pre 1975, Pre 1980, Post 1980. I livelli di difficoltà tra cui i piloti potranno scegliere sono tre: Amatori con pettorale bianco, Intermedi con pettorale giallo, Esperti con pettorale verde.