Sportmax, una storia italiana tra sperimentazione e nuovi linguaggi

Ogni brand costruisce nel tempo un proprio vocabolario. Alcuni lo fanno attraverso codici molto stabili, altri preferiscono allargarne progressivamente i confini attraverso riferimenti, contaminazioni e nuove interpretazioni. La storia di Sportmax appartiene a questa seconda traiettoria, nella quale identità e sperimentazione procedono insieme.

Fondato nel 1969, il marchio nasce dall’esperienza della precedente collezione POP, dedicata alle giovani donne. Fin dalle origini, il progetto si sviluppa attorno a tre principi precisi: sartorialità, sperimentazione dei materiali e costruzione di un guardaroba coordinato. A influenzarne il linguaggio contribuiscono anche due mondi allora particolarmente vitali, lo sportswear americano e la Swinging London.

Questi riferimenti non definiscono però un’estetica immobile. Al contrario, aprono la strada a un percorso nel quale il confronto con sensibilità creative differenti diventa parte integrante dell’identità del brand.

Una storia costruita attraverso incontri e contaminazioni

Negli anni Settanta, Sportmax collabora con personalità come Nanni Strada e Jean-Charles de Castelbajac, chiamate a contribuire allo sviluppo della sua visione. Il 18 marzo 1976 arriva poi la prima sfilata all’Hotel Principe di Savoia di Milano, passaggio importante in un percorso che continua ad ampliare il proprio lessico creativo.

Gli anni Ottanta portano nuove sperimentazioni su silhouette, volumi, tecniche e materiali, con il contributo di Peter Lindbergh e Guy Paulin. È una fase caratterizzata da una moda dinamica e sicura di sé, nella quale il progetto Sportmax approfondisce ulteriormente il rapporto tra costruzione e ricerca.

Il decennio successivo amplia ancora di più il campo. Neo-romantico, sportswear, minimalismo e grunge diventano territori da esplorare, senza che uno solo di questi linguaggi arrivi a definire completamente il marchio. Anche l’immagine si arricchisce grazie alle collaborazioni con fotografi come Albert Watson e Marc Hom.

Con il nuovo millennio, innovazione tecnica, inventiva e sperimentazione sui materiali rafforzano ulteriormente il savoir-faire del brand. Parallelamente, la rappresentazione della femminilità resta un tema centrale e accompagna Sportmax verso una visione sempre più legata a una donna sofisticata, contemporanea e self-confident.

Dal vocabolario creativo al guardaroba

Questa pluralità di linguaggi trova spazio anche nelle categorie che compongono il guardaroba. Le proposte non rispondono a un solo registro, ma mettono in relazione costruzioni, volumi e attitudini differenti.

Gli abiti maniche lunghe rappresentano una delle declinazioni attraverso cui Sportmax interpreta la categoria. Denim e maglieria introducono registri differenti, mentre giacche, blazer e cappotti ampliano le possibilità di costruzione del look attraverso proporzioni e sovrapposizioni. Scarpe, borse e accessori completano infine il guardaroba, lasciando spazio ad abbinamenti ogni volta diversi.

È proprio la coesistenza di categorie e registri differenti a rendere attuale l’idea originaria di guardaroba coordinato: non come insieme rigido, ma come sistema aperto nel quale gli indumenti possono dialogare tra loro e assumere significati sempre nuovi a seconda degli accostamenti.

La possibilità di combinare capi, registri e riferimenti differenti lascia così spazio a un guardaroba che non impone un’unica lettura. A emergere è piuttosto una moda aperta alla contaminazione, nella quale codici diversi possono incontrarsi e acquisire ogni volta un significato nuovo. Una libertà espressiva che, ancora oggi, continua ad alimentare il linguaggio di Sportmax.











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