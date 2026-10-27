Investimento da 400mila euro sullo sport di quartiere, via libera ai cantieri per il Regaldi e i campi Ruffini

Un investimento complessivo di 400mila euro per restituire alla città impianti sportivi di quartiere più moderni, sicuri e funzionali. La Giunta comunale ha approvato, su proposta dell'assessore allo Sport Domenico Carretta, il progetto esecutivo relativo ai lavori di manutenzione straordinaria destinati all'impianto "Regaldi" di via Monteverdi e ai campi da calcio "Ruffini" di viale Bistolfi.

I due interventi

Il piano delle opere punta a risolvere diverse criticità strutturali. Per quanto riguarda l'impianto Regaldi, al confine tra Barriera di Milano e Regio Parco, i lavori comprenderanno il rifacimento completo della pavimentazione del campo da tennis, l'adeguamento dell'intero plesso alle normative antincendio, la riqualificazione degli spogliatoi e degli ambienti di servizio, oltre alla sistemazione della rete di raccolta delle acque di scarico esterne. Previsti inoltre interventi specifici sul campo da calcio in erba naturale e la posa di nuove opere di drenaggio.

Sui campi da calcio del parco Ruffini, invece, l'attenzione si concentrerà sull'installazione di nuove porte da calcetto a cinque di ultima generazione: strutture rinforzate pensate per resistere a urti violenti, dotate di sistemi antiribaltamento e studiate per contrastare eventuali atti vandalici.

I tempi di finanziamento

"Sono interventi che confermano la nostra attenzione verso gli impianti sportivi di quartiere, che rappresentano un punto di riferimento fondamentale per la comunità, i giovani e le associazioni locali - sottolinea Carretta -. Investire nella manutenzione e nel miglioramento delle strutture, come il Regaldi e il Ruffini, significa garantire spazi più sicuri, moderni e accessibili, significa fare in modo che ogni cittadino possa vivere questi luoghi con quel senso di meravigliosa appartenenza che solo lo sport sa regalare".

L'opera è stata ufficialmente inserita nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2026-2028 e la copertura economica verrà garantita dall'accensione di un mutuo nel corso del 2026.