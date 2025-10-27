“Spaccate e furti”, a Parella i comitati chiedono più sicurezza

Problemi di furti e sicurezza nel quartiere Parella. A segnalarlo è Federica Fulco, portavoce del comitato spontaneo “Torino in Movimento”. Secondo la rappresentante si sarebbero verificate alcune spaccate ai danni di attività commerciali, tra cui un ristorante in corso Monte Grappa.

In parallelo, diversi commercianti di via Nicola Fabrizi riferiscono di un individuo - un uomo di circa trent’anni, dall’aspetto curato, di origine sudamericana, con zaino nero, cappellino e occhiali da sole - “che si sarebbe reso responsabile di furti di profumi e di un telefono cellulare” così Fulco. “Invito tutti gli esercenti - spiega la presidente del comitato -, a prestare la massima attenzione e a consegnare eventuali immagini delle telecamere di sorveglianza alle forze dell’ordine”.