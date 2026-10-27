Sestriere nominata European Town of Sport 2028

«La formalizzazione della nomina di Sestriere ad European Town of Sport 2028, avvenuta al Salone d'Onore del CONI a Roma, è una notizia straordinaria che riempie d'orgoglio l'intero territorio torinese e piemontese. Esprimiamo i nostri più sentiti complimenti al sindaco Gianni Poncet e a tutta l'Amministrazione comunale per questo prestigioso traguardo, frutto di un lavoro serio e fruttuoso che proietta la nostra montagna al centro della scena sportiva europea». Così Maurizio Marrone, vice-presidente della Regione, e Alessandra Binzoni, vice-capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale, commentano la consegna del titolo assegnato da ACES Europa e MSP Italia al comune più alto d'Italia.

«Questo riconoscimento – proseguono Marrone e Binzoni – conferma il valore inestimabile del nostro patrimonio alpino e del comprensorio della Vialattea, non solo come polo d'eccellenza invernale ed estivo a livello internazionale, ma come modello virtuoso in cui lo sport si coniuga con la salute, l'inclusione sociale e la tutela delle nostre comunità montane. Con l'inserimento dello sport in Costituzione, un obiettivo storico fortemente voluto e promosso dal Governo Meloni, ribadiamo che la pratica sportiva è un diritto fondamentale, un volano di benessere e uno straordinario strumento di crescita sociale ed economica per i territori».

«La risposta immediata e positiva del Presidente del CONI Luciano Buonfiglio all'invito del sindaco a visionare gli impianti di Sestriere dimostra quanto la sinergia tra le istituzioni e i vertici dello sport nazionale sia forte e concreta. In vista delle prossime storiche ricorrenze e dei grandi eventi futuri, saremo sempre al fianco delle amministrazioni locali per supportare la promozione turistica, il potenziamento delle infrastrutture sportive e lo sviluppo sostenibile delle nostre valli», concludono Marrone e Binzoni.