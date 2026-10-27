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Sport | 27 ottobre 2026, 12:21

Sestriere nominata European Town of Sport 2028

Marrone e Binzoni: "Risultato che dà lustro a tutta la provincia di Torino e valorizza le montagne come eccellenza italiana"

Sestriere nominata European Town of Sport 2028

«La formalizzazione della nomina di Sestriere ad European Town of Sport 2028, avvenuta al Salone d'Onore del CONI a Roma, è una notizia straordinaria che riempie d'orgoglio l'intero territorio torinese e piemontese. Esprimiamo i nostri più sentiti complimenti al sindaco Gianni Poncet e a tutta l'Amministrazione comunale per questo prestigioso traguardo, frutto di un lavoro serio e fruttuoso che proietta la nostra montagna al centro della scena sportiva europea». Così Maurizio Marrone, vice-presidente della Regione, e Alessandra Binzoni, vice-capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale, commentano la consegna del titolo assegnato da ACES Europa e MSP Italia al comune più alto d'Italia.

«Questo riconoscimento – proseguono Marrone e Binzoniconferma il valore inestimabile del nostro patrimonio alpino e del comprensorio della Vialattea, non solo come polo d'eccellenza invernale ed estivo a livello internazionale, ma come modello virtuoso in cui lo sport si coniuga con la salute, l'inclusione sociale e la tutela delle nostre comunità montane. Con l'inserimento dello sport in Costituzione, un obiettivo storico fortemente voluto e promosso dal Governo Meloni, ribadiamo che la pratica sportiva è un diritto fondamentale, un volano di benessere e uno straordinario strumento di crescita sociale ed economica per i territori».

«La risposta immediata e positiva del Presidente del CONI Luciano Buonfiglio all'invito del sindaco a visionare gli impianti di Sestriere dimostra quanto la sinergia tra le istituzioni e i vertici dello sport nazionale sia forte e concreta. In vista delle prossime storiche ricorrenze e dei grandi eventi futuri, saremo sempre al fianco delle amministrazioni locali per supportare la promozione turistica, il potenziamento delle infrastrutture sportive e lo sviluppo sostenibile delle nostre valli», concludono Marrone e Binzoni.

 

comunicato stampa

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