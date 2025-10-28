Rivoluzione della differenziata a Nichelino, il mancato ritiro del vetro fa insorgere i residenti

Dopo un inizio complicato, la rivoluzione della raccolta differenziata a Nichelino ha prodotto buoni risultati, come ha testimoniato di recente anche il Covar 14 (il consorzio che si occupa della raccolta, ndr) ma non mancano ancora isole di difficoltà e zone che faticano ad adattarsi al cambiamento partito la scorsa primavera.

Campane strapiene e cattivi odori

Negli ultimi giorni sta montando la protesta dei residenti soprattutto per il mancato ritiro del vetro: numerose 'campane' restano strapiene e inutilizzabili, con bottiglie e contenitori ormai accumulati anche ai bordi della strada e sui marciapiedi, come testimonia l'immagine collegata a questo articolo.

Sui social si moltiplicano le segnalazioni e le foto delle campane che traboccano, simbolo di un problema che si ripete ancora troppo spesso, alimentando il malcontento di numerose persone.

Via Berlinguer tra le zone critiche

Tra le zone più critiche c'è via Berlinguer, dove la situazione sta diventando insostenibile, secondo molti cittadini. Si lamentano disagi e odori poco gradevoli, complici le temperature ancora alte per il periodo, tanto che si chiede un intervento immediato da parte del servizio di igiene urbana.