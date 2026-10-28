Sestriere è tra i Comuni europei dello sport 2028

Il Comune più alto d’Italia ha ricevuto il titolo di European Town of Sport, Comune Europeo dello Sport, per l'anno 2028. L’assegnazione è avvenuta durante la cerimonia della 38esima edizione del Gala European City of Sport, tenutosi al Salone d’Onore del Coni a Roma lunedì 26 ottobre. A rappresentare Sestriere il sindaco Gianni Poncet.

“Facciamo parte delle Turin Alps e del comprensorio sciistico Vialattea Bardo, uno dei più importanti a livello europeo con 500 chilometri di piste”. Poncet ha poi ricordato le altre strutture dove ci può preparare anche in estate: la pista di atletica a 8 corsie a quota 2000 metri, il Palazzetto dello Sport, strade, sentieri e percorsi. “Il prossimo anno celebreremo, insieme a Vialattea, i 30 anni dai Mondiali di Sci Alpino del 1997 – ha aggiunto –. Siamo pronti ad accogliere altrettante grandi manifestazioni, sia estive che invernali, e anche tutti gli sportivi che vogliono venire ad allenarsi nelle nostre strutture.”

La cerimonia di lunedì scorso, organizzata da Aces Europe – Federazione delle Capitali e Città Europee dello Sport – e Msp Italia ha consegnato le benemerenze europee dello sport e della salute 2026-28, tra cui appunto il riconoscimento European Town of Sport 2028 dedicato ai Comuni con meno di 25mila abitanti che si distinguono per la promozione dello sport e dei suoi valori etici. Sestiere è stato tra i Comuni a ricevere questo titolo a seguito dell’esito positivo della candidatura presentata ad inizio 2026 e del sopralluogo effettuato l’estate scorsa da parte della delegazione Aces Italia.

Alla cerimonia hanno preso parte il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, il presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Marco Giunio De Sanctis, il presidente di Aces Europa e Msp Italia, Pierfrancesco Lupattelli, insieme a numerose personalità del mondo sportivo nazionale e internazionale, tra cui Giovanni Malagò, membro del Cio e commissario Figc.