Caligara Lecture 2019, si discute del "Futuro dell'immagine" con Federico Vercellone

Internet, gli smartphone, la televisione, i giornali ci sottopongono a un continuo flusso di immagini che investono e travolgono i canoni della trasmissione culturale e dell'interpretazione del presente. L'antico conflitto tra immagine e parola sembra essersi risolto con l'inopinata sconfitta di quest'ultima.

È possibile orientarsi in questa nuova selva senza assumere atteggiamenti troppo reattivi, inclini a una nuova iconoclastia? Saremo capaci di approfittare delle potenzialità dell'immagine, riconoscendo i bisogni che la loro iperproduzione esprime senza subirne le derive violente? La sfida è individuare il modello di ragione di un universo in cui le immagini non sono più apparenze, ma veri e propri ambienti culturali.

Federico Vercellone è Professore ordinario di Estetica presso l'Università di Torino dal 2008 e direttore del CIM | Centro Interuniversitario di Ricerca sulla Morfologia (dal 2005 al 2012 CIRM | Centro Interdipartimentale di Ricerca sulla Morfologia dell'Università di Udine) dal 2013.

È stato Presidente dell’AISE (Associazione Italiana degli Studiosi di Estetica) a partire dal 2008 sino al 2011 e Vice-Presidente della SIE (Società Italiana di Estetica) fino al 2015. Collabora con La Stampa.

