Premio InediTO: annunciati alla scuola Holden i finalisti della 25esima edizione

Nella prestigiosa cornice della Scuola Holden di Torino, il 31 marzo è stata ufficialmente annunciata la rosa dei finalisti della XXV edizione del Premio InediTO – Colline di Torino. L’evento - che ha attirato l’attenzione di migliaia di spettatori grazie alla diretta streaming - segna una tappa fondamentale per il concorso letterario che da un quarto di secolo valorizza il talento creativo emergente.

Alla presentazione hanno preso parte figure di spicco del panorama culturale, tra cui la scrittrice Margherita Oggero, in veste di presidente della Giuria, il giurato Gigi Roccati e il direttore del concorso Valerio Vigliaturo. Quest’ultimo ha sottolineato l’intenso lavoro svolto dal Comitato di Lettura, guidato da Riccardo Levi, che per mesi ha vagliato i testi ricevuti basandosi su rigorosi criteri di qualità, originalità e potenziale editoriale.

Sono 88 i finalisti che hanno superato la selezione: 73 distribuiti nelle sezioni canoniche e 15 in lizza per i premi speciali, tra cui spiccano le categorie “InediTO RitrovaTO”, “InediTO Young”, “InediTopic” e l’innovativo “InediTO IA”. La valutazione finale passerà ora nelle mani di una giuria d'eccezione che vanta nomi del calibro di Aldo Nove, Stefania Bertola, Michele Di Mauro e Beatrice Antolini. Una particolarità di questa edizione è il coinvolgimento dei vincitori dello scorso anno, che da premiati diventano giudici, favorendo un dialogo generazionale unico nel settore.

L’attesa si sposta ora verso l’atto conclusivo della competizione. La proclamazione ufficiale dei vincitori si terrà il prossimo sabato 16 maggio, nella cornice della Sala Argento del Salone Internazionale del Libro di Torino. Durante la cerimonia verranno assegnati i premi e i riconoscimenti che accompagneranno gli autori verso il debutto professionale, confermando il Premio InediTO come uno dei più importanti trampolini di lancio per la nuova letteratura italiana.