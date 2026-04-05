Bosconero capitale dell’artigianato: al via la 19ª edizione tra eccellenza e inclusione

A Bosconero torna la “Mostra dell’Artigianato” con una tre giorni pieni di eventi. Si comincia venerdì 15 maggio presso il teatro civico dove alle 21.00 lo scultore Marco Rolando presenta il suo nuovo libro dal titolo “ARIA FORTE”: un debutto nel mondo letterario con il nuovo libro, opera che intreccia il vigore della materia alla leggerezza del pensiero.

E si prosegue sabato 16 in compagnia di “Alfred Clown”. Il gruppo porterà a partire dalle 16.00 una ricca carrellata di improvvisazioni all’insegna del divertimento e dell’ilarità. Non mancherà il buon cibo con uno “Street Food” sulle vie della cittadina, accompagnato da una varia cornice di artisti di strada. L’evento, organizzato dall’Associazione Pandorama APS, porterà nel cuore del paese un fitto calendario di attività rivolte a tutte le età e pensate per valorizzare il protagonismo giovanile e la ricchezza della diversità. Si aprirà con dieci laboratori manuali a tema “Terra”, dislocati sotto i gazebo. Animeranno l’intera piazza: un’occasione per bambini, ragazzi e adulti di sperimentare, creare e mettersi in gioco in modo semplice e divertente. A seguire saranno i giovani volontari dell’associazione a prendere la scena con una serie di mini conferenze e dibattiti aperti al pubblico, momenti pensati per dare voce alle nuove generazioni.

Alle 18.00, il teatro di Bosconero accoglierà lo spettacolo della compagnia integrata “Metafora”, realtà che lavora con attori con disabilità e che porta sul palco un teatro potente, autentico e profondamente umano. Gli appuntamenti proseguiranno poi in piazza con il concerto pop‑rock della band “Purple Haze”, formazione composta da musicisti con disabilità: due ore di musica adatta a un pubblico di tutte le età. La serata culminerà con uno degli eventi più attesi, alle 21.30 il grande palco allestito in piazza ospiterà lo spettacolo di una compagnia professionale di clown, nello stile che da sempre contraddistingue l’Alfred Clown Festival e che ogni anno conquista grandi e piccini.

L’associazione organizzatrice ricorda come anche quest’anno la manifestazione mantenga forte la propria vocazione sociale, proponendo un percorso che intreccia arte, cultura, inclusione e attenzione alle neuro-divergenze e alla disabilità. Domenica 17 maggio la “Mostra dell’Artigianato” metterà in vetrina oltre 170 espositori che daranno vita ad un evento unico che nella passata edizione ha registrato oltre 20.000 visitatori (nella tre giorni).

Da piccola vetrina per le eccellenze locali a evento di richiamo regionale: la "Mostra dell'Artigianato" di Bosconero si appresta a festeggiare la sua diciannovesima edizione, confermandosi un appuntamento di spicco nel panorama piemontese. Nata con l'obiettivo di dare visibilità alla maestria, alla creatività e al fascino delle antiche tradizioni artigianali del territorio, la manifestazione organizzata dal Comune di Bosconero con il supporto della CNA ha saputo crescere costantemente, attirando una media altissima di visitatori e diventando un punto di riferimento per appassionati e addetti ai lavori. Anche quest'anno, la giornata di domenica manterrà i suoi tradizionali cantieri tematici dedicati al suono, ai sapori e alla scultura, offrendo un'immersione multisensoriale nel mondo dell'artigianato. Non mancherà la sezione "Arte e Natura", rivolta a florovivaisti, produttori biologici ed esperti di bioedilizia, a testimonianza di un'attenzione crescente verso la sostenibilità e l'armonia con l'ambiente. Un occhio di riguardo sarà riservato anche ai più piccoli, con animazioni coinvolgenti, emozionanti esibizioni equestri e divertenti giochi.

Tra le curiosità più attese spicca l'esposizione di trattori e macchine agricole d'epoca, un affascinante viaggio nel passato agricolo del Novecento. Artigiani, produttori, artisti e scuole professionali provenienti da tutto il Piemonte, dalla Valle d'Aosta, dalla Liguria, dalla Lombardia e persino da Toscana ed Emilia Romagna hanno già confermato la loro partecipazione, promettendo un'offerta variegata e di alta qualità. L'artigianato, in un'epoca segnata dalla crisi delle produzioni industriali di serie, conserva un ruolo fondamentale in termini di qualità e passione, rispondendo alla crescente domanda di prodotti "fatti a mano". L'ingresso alla mostra è totalmente gratuito.