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Eventi | 04 aprile 2026, 18:14

A Settimo "Una passo alla volta", un aiuto per famiglie con figli malati cronici

Appuntamento sabato 18 aprile

A Settimo &quot;Una passo alla volta&quot;, un aiuto per famiglie con figli malati cronici

Dall’iniziativa dei genitori di una bimba di 4 anni, nasce a Settimo Torinese “Un passo alla volta”, un gruppo di Auto Mutuo Aiuto per famiglie che affrontano la malattia cronica di un figlio. L’obiettivo è rompere l'isolamento attraverso l'ascolto e la condivisione.

L’appuntamento: sabato 18 aprile, ore 15.30 il progetto sarà presentato al Centro Famiglia (Via Regio Parco 33/A) con un pomeriggio di festa che prevede:

Ø  Confronto tra genitori ed esperti;

Ø  Animazione e giochi per i bambini;

Ø  Merenda insieme.

Il gruppo si riunirà poi un sabato pomeriggio al mese.

L’invito è rivolto a tutti i genitori di bambini con malattie croniche che desiderano trovare supporto e forza nella fatica quotidiana. Vi aspettiamo per fare il primo passo insieme!

 

Per iscrizioni: https://forms.gle/a97D1Qr18YkuABvo6

 

comunicato stampa

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