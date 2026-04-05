Cavour Carne cambia pelle e si trasforma in ‘Terre e Cibo’

Abbraccerà la varietà della produzione enogastronomica locale, mantenendo nel cuore la carne di Razza piemontese. Cavour Carne, manifestazione che da oltre vent’anni caratterizza la primavera cavourese, nel 2026 si trasforma e diventa ‘Terre e Cibo’: “Una rassegna aperta a 360 gradi al tema del cibo e dei prodotti della terra”, annuncia il sindaco Sergio Paschetta.

Nel fine settimana di sabato 25 e domenica 26 aprile, la nuova rassegna porterà nel centro del paese le proposte dei Distretti del cibo del Piemonte. “Sarà un’occasione inoltre per scoprire le ricette tradizionali e locali servite al Palagusto allestito dalla ProCavour” continua Paschetta.

Organizzata dal Comune e dalla ProCavour, la prima edizione di ‘Terre e Cibo’ sarà presentata alla stampa giovedì 9 aprile, alle 10, nel Grattacielo della Regione a Torino. “La nuova manifestazione segue infatti il percorso tracciato dalla Regione Piemonte in merito al cibo, invitando le Amministrazioni comunali a lavorare assieme nell’ambito dei Distretti del cibo” conclude Paschetta.