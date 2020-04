Nichelino, la coda all'esterno delle poste rischia di degenerare: Polizia locale costretta a intervenire

In tempi di coronavirus si può rischiare di perdere le staffe non solo perché costretti a restare sempre in casa, ma anche se si è soggetti a lunghe code, magari sotto il sole, in questi primi giorni di primavera.

Nella mattina di oggi, 7 aprile, la Polizia locale di Nichelino è dovuta intervenire per placare i bollenti spiriti di alcune delle persone che erano in coda all'esterno delle poste di via Moncenisio. Tanti i clienti incolonnati, nel rispetto del distanziamento sociale, ma quando col passare dei minuti si avvicinava l'orario di chiusura - che per l'emergenza coronavirus scatta in anticipo rispetto al recente passato - qualcuno ha iniziato a perdere la pazienza.

Più di uno ha iniziato ad alzare la voce e ad inveire nei confronti di quelli davanti e degli impiegati delle poste, rischiando di creare assembramento. L'intervento dei vigili è stato necessario per riportare la calma.