Sabato di plogging: camminata ecologica al parco dell’Arrivore

Appuntamento domani mattina, sabato 29 marzo, dalle 10 alle 12 con la camminata ecologica alla ricerca della croce dell'Arrivore. Ritrovo in via Bollengo 106.

Oltre due chilometri di percorso, un'occasione per i partecipanti per stare insieme e raccogliere cartacce e piccoli rifiuti lasciati per terra. Un'operazione di plogging, utile a sensibilizzare i cittadini a mantenere pulito il parco.

Saranno forniti i sacchi della spazzatura mentre ogni partecipante dovrà portarsi i guanti da casa. Ben accetti bevande e snack.