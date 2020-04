Coronavirus, la stretta dell'e-commerce soffoca ancora di più il commercio tradizionale

Un punto di Pil se si riparte a giugno, ma si potrebbe arrivare a tre punti di Pil se l'orizzonte temprale dovesse spostarsi a ottobre. L'effetto Coronavirus sul giro d'affari dei commercianti rischia di essere dolorosissimo, secondo gli esperti dell'ufficio studi di Confcommercio. E a soffrire di più, a Torino e in Piemonte, sarebbero il turismo, la ricettività e la somministrazione.



Come anticipato nelle scorse ore, il "colpo" che potrebbe subire il giro d'affari a livello torinese e regionale oscilla da 806 milioni di euro (e 1 miliardo e 470 milioni per il Piemonte) nell'ipotesi più ottimistica, spingendosi in autunno a 2 miliardi e 315 milioni nel capoluogo e provincia e fino a 4 miliardi e 225 milioni a livello regionale. Cifre da far tremare i polsi, per Ascom, che a livello di settori quantifica in un crollo verticale di fatturato (dal 50 al 75%) per i comparti più a contatto con il pubblico, ma con punte del 90% per le guide turistiche, le agenzie viaggi e il comparto dedicato all’organizzazione degli eventi. L’Abbigliamento è l’altro settore in grave sofferenza, che sconta oltre alla crisi dei consumi le modalità di acquisto delle collezioni.