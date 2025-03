Tutto pronto a Nichelino per la quinta edizione della Marcia della Pace

A Nichelino è tutto pronto per la quinta edizione della Marcia della Pace. L'appuntamento di sabato 29 marzo arriva a quindici giorni dalla serata-evento con Patrick Zaki che aveva riempito il teatro Superga.

Il programma della giornata

Per i partecipanti il ritrovo è in piazza Camandona alle 14.30. Il corteo sfilerà lungo via Torino con arrivo in piazza G. Di Vittorio dove ci saranno interventi, letture degli studenti delle scuole nichelinesi e musica. Nel corso degli anni si è registrata una partecipazione sempre crescente e, grazie anche all'atteso bel tempo, quest'anno si annuncia una partecipazione ancora più nutrita.

Azzolina: "Osiamo la pace"

L'assessore Alessandro Azzolina, tra i promotori dell'iniziativa, sottolinea: "Quando 5 anni anni fa, insieme alle parrocchie della città e alle associazioni, lanciammo la prima marcia della pace, speravamo di non trovarci oggi di fronte all’attuale orrore del riarmo globale e dei crescenti conflitti. Ci mettiamo in marcia non perché questo possa fermare le guerre ma affinché insieme, scuole, parrocchie, associazioni, si possa almeno affermare tutta la nostra indignazione per quanto sta accadendo. Soprattutto in territori come la Palestina e l’Ucraina. Ci mettiamo in marcia per affermare con forza che Nichelino è e sempre sarà una Città di Pace".

"Facciamo cessare le armi"

Azzolina spiega come l'evento di sabato rappresenti "anche un rito collettivo per farci forza e stringerci come comunità, soprattutto per non far cedere allo sconforto le bambine e i bambini nichelinesi che osservano ogni giorno dalla tv e dai vari media immagini di guerra. Loro innanzitutto devono sapere che per tanti, troppi, che attuano le guerre, ci sono costantemente comunità locali come la nostra che operano quotidianamente per un futuro di Pace".

"Questo futuro lo continueremo a costruire giorno per giorno insieme - ha concluso Azzolina - Insieme continueremo ad osare la Pace".