Al via la messa a dimora di 49 nuovi alberi in Circoscrizione 4

In questi giorni, in Circoscrizione 4 (quartieri San Donato, Campidoglio e Parella), sono in corso interventi di piantumazione di 49 nuovi alberi in diverse zone, tra cui piazza Moncenisio, i corsi Telesio, Francia e Appio Claudio, e il parco della Pellerina.

Questo avvio segna l'inizio di un progetto più ampio che proseguirà durante la stagione autunnale. La selezione delle aree coinvolte è stata effettuata in collaborazione con i tecnici specializzati del settore alberate della città.