Dall'Albese a Torino per incontrare l'amante: multa di 533 per un 46enne

Una multa salatissima, 533 euro, a carico di un uomo del 1974, residente in un paese dell'Albese al confine con l'Astigiano.

Fermato a Torino dalla Polizia, non ha saputo giustificare il fatto di essersi allontanato dal proprio luogo di residenza se non ammettendo di averlo fatto "per consumare un rapporto sessuale con un'amica".

E' stato fermato molto presto in zona Lungo Stura Lazio. Non è stato possibile, per lui, evitare la pesante sanzione. E' stato multato dopo aver, almeno quello, consumato il rapporto. Nel video le risate dei poliziotti: "Neanche una escort gli costava così!".

Nel video che circola ci sono tutti i dati sensibili della persona multata. Questo farebbe sorgere dei dubbi sulla sua autenticità, sulla quale ci sono verifiche in corso.