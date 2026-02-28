Bimbo morto dopo trapianto a Napoli, il cardiochirurgo torinese Rinaldi incaricato dell'autopsia

Il gip del tribunale di Napoli, Mariano Sorrentino, ha nominato tre professori universali non campani per eseguire l'autopsia sul piccolo Domenico Caliendo, il bambino morto sabato 21 febbraio in seguito al trapianto di un cuore lesionato avvenuto il 23 dicembre scorso. Martedì mattina ci sarà il conferimento dell'incarico ai tre docenti.

Il pool

Il pool di professionisti sarà composto da Mauro Rinaldi, ordinario di Cardiochirurgia all'università di Torino e direttore del Centro trapianti cuore e polmoni dell'ospedale Molinette di Torino; Luca Lorini, direttore del Dipartimento di Emergenza, Urgenza e Area Critica del Papa Giovanni XXIII di Bergamo; e Biagio Solarino, professore associazione di Medicina Legale e direttore della Scuola di Specializzazione Medicina Legale dell'università di Bari.

Organo danneggiato

La Procura di Napoli aveva chiesto che l'autopsia si svolgesse nell'ambito di un incidente probatorio, richiesta accolta dal giudice per le indagini preliminari. E nell'ambito degli accertamenti, nelle scorse ore l'Azienda Ospedaliera dei Colli ha sospeso due dirigenti medici coinvolti nella vicenda. Il bambino di 2 anni è morto il 21 febbraio scorso all'ospedale 'Monaldi' del capoluogo campano a seguito di un trapianto di cuore con un organo danneggiato.