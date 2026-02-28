Volantinaggio di Fiom Cgil e Fridays For Future al Lingotto: "Crisi industriale e climatica facce della stessa medaglia"

Manifestazione di Fiom Cgil e dei Fridays for Future oggi al Lingotto. Un volantinaggio per sensibilizzare i cittadini sulla situazione torinese di crisi industriale e quella climatica, due facce della stessa medaglia.

Edi Lazzi, segretario generale della Fiom Cgil di Torino dichiara: "abbiamo deciso di volantinare insieme ai ragazzi del Fridays for Future perchè crediamo sia indispensabile unire le lotte e le istanze comuni, finalizzate a ottenere un cambiamento che vada nella direzione di un'economia sostenibile per l'ambiente, per le persone, per le lavoratrici e i lavoratori. Torino è una città in declino per scelte sbagliate e per la decisione della famiglia Agnelli-Elkann di investire altrove, abbandonando una città che ha creato la loro ricchezza".

"Ecco perchè oltre ad insistere su nuove produzioni a Mirafiori, stiamo dicendo che bisogna creare le condizioni per attrarre costruttori di auto da altri paesi anche istituendo una Zona Economica Speciale per il Piemonte che faciliterebbe l'insediamento di attività produttive" conclude.