Segue dal terrazzo di casa un furto su un'auto e fa arrestare il ladro

Aveva notato l’uomo aggirarsi in modo sospetto dall’alto del suo terrazzo e non ha temporeggiato nell’avvisare il 112 appena ha notato che lo stesso, con alle spalle uno zaino e munito di cappellino e occhialini scuri, aveva appena aperto il bagagliaio di un’autovettura lì parcheggiata.

Fermato in corso Matteotti

Così, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Torino, sabato pomeriggio sono arrivati in pochi minuti in corso Matteotti e lo hanno fermato. In mano il ladro- un italiano senza fissa dimora di quarantotto anni - teneva stretto un beauty case a fiori con all’interno profumi e prodotti per il makeup. Nello zaino, invece, alcune sciarpe da donna della Juventus. Tutto materiale di cui l’uomo non era in grado di giustificarne il possesso.

Furto nel bagagliaio

Grazie alla testimonianza del residente, i militari hanno potuto accertare che il quarantottenne si era impossessato di un trolley riposto all’interno del bagagliaio di un’autovettura parcheggiata su strada e di proprietà di una coppia di turisti. Insospettito però dal troppo via vai di macchine, aveva deciso di tornare indietro e rimettere la valigia al proprio posto, tentando invano di allontanarsi dal veicolo.

Le pattuglie dei Carabinieri del Radiomobile lo hanno però rintracciato a pochi metri con ancora parte della refurtiva. L’uomo è stato tratto in arresto in flagranza di reato per furto aggravato e tradotto presso la Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno” a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.