A Torino da lunedì una nuova struttura di accoglienza per persone e famiglie fragili

Da lunedì, in via Ravenna 8 a Torino, una nuova struttura di accoglienza, per persone e famiglie fragili, grazie a un protocollo d'intesa tra Comune, Ipab Società di Patrocinio e l’ente morale Società Asili Notturni Umberto I.

Gestita con l'aiuto di medici volontari e personale di assistenza, lo spazio disporrà di 40 posti in camere da due o quattro letti (per famiglie). Due le tipologie di ospiti: soggetti non positivi ai test Covid-19, ma che necessitano di un periodo lungo di residenza temporanea sia di quarantena, sia per ragioni socio assistenziali; soggetti non sottoposti a test ma con contatti dubbi o con sintomati specifici, senza alternative abitative o in fase di ricollocazione tramite l’Unità di crisi.