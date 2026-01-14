L'Asl To4 garantisce le indennità sulle ferie, Nursing Up: "Una prima volta storica"

Una svolta storica nel mondo del lavoro sanitario: ASL TO4 diventa la prima azienda in Italia a garantire le indennità accessorie anche durante le giornate di ferie. Un risultato senza precedenti, frutto di una vertenza sindacale determinata e coerente.

«Questo accordo rappresenta un passo concreto verso il pieno riconoscimento del lavoro quotidiano dei nostri operatori sanitari - dichiara Claudio Delli Carri, segretario regionale Nursing Up Piemonte e Valle d’Aosta - Finalmente, chi lavora nel comparto riceverà ciò che gli spetta, anche durante le ferie, tutelando il diritto al riposo senza perdere le indennità maturate».

L’intesa prevede l’accantonamento delle risorse economiche relative all’anno 2024, necessarie a garantire la corresponsione delle indennità sulle giornate di ferie, assicurando così ai lavoratori il pieno riconoscimento economico dei propri diritti.

L’accordo rafforza l’azione sindacale a tutela dei diritti del comparto sanitario e conferma l’impegno costante per valorizzare e sostenere chi ogni giorno opera a favore della salute dei cittadini.

«È una vittoria che va oltre la singola ASL: segna un precedente nazionale. Dimostra che le battaglie sindacali, quando portate avanti con determinazione e trasparenza, possono tradursi in diritti concreti e tutele reali per tutte le lavoratrici e i lavoratori del settore», conclude Delli Carri.