Cantieri dell’idropolitana, cambia la circolazione tra Torino e Moncalieri

Cantieri dell'idropolitana in via Ventimiglia

Cambia la circolazione tra Torino e Moncalieri per effetto dei cantieri dell’idropolitana che intesseranno la nostra città fino al 2028 (con il gravoso compito di cancellare l’incubo delle bombe d’acqua e degli allagamenti estivi). L’ultimo tratto di via Ventimiglia, tra corso Maroncelli e corso Rosselli (Moncalieri) è totalmente chiuso al traffico.

Come cambia la viabilità

Inutilizzabile, di conseguenza, anche il vicino parcheggio. Out in entrambe le direzioni anche via Corradino. Per questo motivo il capolinea della linea 2 del Gtt è stato limitato in corso Maroncelli angolo via Genova, causa lavori stradali urgenti.

"Ci auspichiamo un rapido evolvere di questi lavori - spiega il coordinatore alla Viabilità della Circoscrizione 8, Alberto Loi -, perché la viabilità su Torino sud oggi è fortemente collassata. Abbiamo il sottopasso chiuso a metà e il traffico che trovava sfogo su corso Caduti sul Lavoro oggi passa tutto su via Ventimiglia e via Nizza. E la chiusura di quel pezzo di strada, all'angolo con via Corradino, non farà altro che causare altri disagi e ingorghi".

[Cantieri in corso in via Ventimiglia]

Idropolitana nel vivo

La prima fase dei lavori, da parco Colonnetti a piazzale Ceirano, con collegamento alla struttura esistente, è già stata realizzata. E a seguire sono partiti i cantieri per i 9,5 chilometri della condotta dal parco dell’Arrivore a piazzale Ceirano, con uno scavo meccanizzato. La “talpa”, il 4 dicembre scorso, grazie ad una gru, è stata calata nel pozzo all’Arrivore, largo 25 metri e alto 22.

Il progetto - un ibrido tra la metropolitana e il sistema di condutture dell’acqua - prevede la realizzazione di una galleria di 14 chilometri, del diametro di 420 centimetri, che troverà spazio a 20 metri di profondità e che consentirà la raccolta delle acque “usate” e delle acque meteoriche, per restituirle più pulite all’ambiente. L’investimento per l’intera infrastruttura ammonta a circa 146 milioni.

[La strada chiusa al traffico]

Il tracciato

L’idropolitana sarà costruita lungo un tracciato parallelo a quello del canale realizzato oltre 40 anni fa, estendendosi dal sud della città fino allo stabilimento di depurazione di Castiglione Torinese. Questa nuova infrastruttura aumenterà la capacità idraulica della zona, rispondendo così alle sfide poste dai cambiamenti climatici. Inoltre, il progetto consentirà la manutenzione della struttura esistente, che attualmente non è possibile a causa delle elevate portate dei liquami.

La talpa attraverserà l’Arrivore verso il parco Confluenza, passando per via Botticelli, corso Taranto, via Corelli, via Bologna per raggiungere poi via Varano, via Nievo e proseguire poi nella Circoscrizione 8 verso corso Massimo d’Azeglio, il parco del Valentino, corso Unità d’Italia, via Pio VII, corso Giambone, fino, nella Circoscrizione 2, a via Onorato Vigliani, via Artom, parco Colonnetti. L’infrastruttura servirà, oltre che Torino, altri venti comuni a sud della città.