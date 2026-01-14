Informazione e salute, quando non basta l'algoritmo

Era uno degli impegni assunti al momento del rinnovo della “Carta di Torino 2025” e ora l’Ordine dei Giornalisti del Piemonte e l’Ordine dei Medici della provincia di Torino avviano un progetto di formazione comune sull’informazione medico-scientifica. Cinque incontri, uno al mese, nei quali saranno messe a confronto le diverse prospettive dalle quali muovono le due categorie, frequentemente alle prese con delicate questioni etiche e deontologiche.

Gli argomenti spazieranno dalle fake-news in ambito scientifico ai temi di età e genere, fino all’alimentazione e alle malattie croniche. È questo il primo risultato del tavolo di lavoro permanente costituito al momento della firma della Carta di Torino e per questo gli incontri si incentreranno sulla necessità di trovare corretti canali di comunicazione tra i professionisti per potere essere puntuali nell’informazione promuovendo anche stili di vita salutari. «Un tempo -spiega il presidente dell’Ordine dei Giornalisti Stefano Tallia- l’informazione scientifica era esclusiva di pochi professionisti specializzati. Oggi, l’attenzione che si è sviluppata nell’opinione pubblica su questi temi ha fatto sì che un numero sempre maggiore di colleghe e colleghi si trovi a cimentarsi con queste materie, facendo così crescere nella categoria la necessità di strumenti di conoscenza adeguati. Per questa ragione crediamo molto nello strumento della formazione e nella collaborazione con altri ordini professionali: il confronto tra i diversi punti di vista non può che portare a un miglioramento dell’informazione offerta ai cittadini».

Nessuna ricetta precostituita dunque, nessun arroccamento su posizioni di parte, ma l’imperativo categorico di dover, insieme, trovare le strategie per affrontare le sfide del futuro. "E’ importante, per esempio - suggerisce Guido Giustetto, presidente Ordine dei Medici- che l’informazione medico scientifica alla popolazione non crei aspettative illusorie e quindi che la collaborazione giornalista-medico aumenti la capacità di presentare le novità scientifiche senza enfasi, come nuova ipotesi di intervento e non come certezze inconfutabili, lasciando spazi ai dubbi, esplicitando i tempi necessari perché la “scoperta” divenga applicabile nella pratica usuale, dichiarando eventuali intenti promozionali".

Per i giornalisti i corsi di formazione sono prenotabili sulla piattaforma www.formazionegiornalisti.it

Calendario degli Incontri

Palazzo Ceriana Mayneri – corso Stati Uniti 27 – Torino

27 gennaio, ore 17-20 : Comunicare la Scienza: strumenti e Strategie

18 febbraio, ore 17-20 : Età e Genere: nuove Prospettive sulla Salute

19 marzo, ore 17-20 : La Sfida delle Malattie Croniche

16 aprile, ore 17-20 : Cibo è Salute

28 maggio, ore 17-20 : Scienza e fake news