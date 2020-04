Urbanistica, Cerutti (Lega): "Ridurre i tempi di approvazione dei piani esecutivi convenzionati"

“Portare da 90 a 30 i giorni i termini per l’approvazione o il rigetto dei Piani esecutivi convenzionati, presentati dai privati ai Comuni”: è quanto chiede il vicepresidente della Lega in Consiglio regionale, Andrea Cerutti, in un emendamento alla Pdl 70, a prima firma Marin, sulle norme di semplificazione in materia urbanistica.





“I Comuni - spiega Cerutti - dovranno accogliere o motivare il rigetto entro 30 giorni dalla data di presentazione del progetto di Piano esecutivo e dello schema di convenzione. Allo scadere dei 30 giorni e in mancanza di una comunicazione da parte del Comune, Piano esecutivo e schema di convenzione si intenderanno accolti”.





“Snellire le tempistiche di approvazione dei progetti - conclude Cerutti - consentirà una più efficace programmazione degli interventi edilizi sul territorio ed accelererà i processi di sviluppo dell’intera Regione”.