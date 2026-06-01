Quattro donne, due under 30: ecco la prima giunta dell'era Mauro per Moncalieri

Ad appena una settimana dal trionfo elettorale, il nuovo sindaco di Moncalieri ha presentato la sua squadra. E la prima giunta dell'era Lorenzo Mauro è un mix tra competenze, continuità e rinnovamento, con quattro donne e due under 30.

Il 'campione di preferenze' Davide Guida è confermato vicesindaco, così come rimangono nella squadra Borello, Morabito, Messina e Parigi. Le new entry sono rappresentate da Adele Campus (la giovane eletta in quota Avs) e Marina Rapetti (esponente di Moncalieri Coraggiosa).

"Sette giorni fa a quest'ora non sapevo ancora se sarei diventato sindaco e adesso sono qui a presentare la nuova squadra", ha esordito Mauro, presentando la nuova giunta di Moncalieri. "L'obiettivo è lasciare tra 5 anni una città migliore di adesso, proseguendo sulla scia di quanto fatto in tutti questi anni sotto la guida di Paolo Montagna. Il nostro sogno deve continuare".

La nuova giunta di Moncalieri

Davide Guida vicesindaco con deleghe a bilancio, tributi, asili nido e istruzione, politiche per la persona, terza età, lavoro e occupazione, volontariato e associazionismo, comunicazione e legalità.

Alessandra Borello commercio di prossimità, attività produttive, fiere e mercati, trasporti, mobilità sostenibile, tutela di suolo e acque, protezione civile, transizione energetica, diritti degli animali, parchi e collina.

Michele Morabito servizi demografici e cimiteriali, lavori pubblici, infrastrutture, manutenzione della città, verde pubblico, decoro e arredo urbano e viabilità.

Antonella Parigi cultura, turismo, biblioteca, teatri e musei, residenze reali, relazioni internazionali e gemellaggi, pari opportunità, partecipazione, beni comuni e valorizzazione delle borgate, centro storico, rapporti con le imprese.

Beppe Messina sport e impiantistica, orti urbani, sistemi informativi e innovazione tecnologica, toponomastica, tutela dei consumatori.

Adele Campus politiche per il clima, qualità dell'aria, forestazione, pace e cooperazione, diritti civili, integrazione, nuove cittadinanze, peba e accessibilità.

Marina Rapetti politiche sociali e abitative, rapporti con Unione dei Comuni e Asl To5, salute, igiene urbana, progetti e finanziamenti europei.

Le deleghe del sindaco Mauro

Il sindaco Mauro ha tenuto per sè le deleghe a sicurezza, politiche per i giovani, urbanistica ed edilizia privata, aziende e partecipazioni comunali, polizia locale, promozione della città e grandi eventi, agricoltura, patrimonio.