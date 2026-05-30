Disagi sulla Sfm1 Rivarolo-Chieri: treni cancellati e bus sostitutivi in ritardo

Si registrano nuovi disagi sulla tratta Sfm1 Rivarolo-Torino-Chieri. Nella mattinata di oggi i treni da e per Rivarolo sono stati cancellati con un preavviso di pochi minuti rispetto all'orario di partenza, senza comunicazioni preventive sulle cause del disservizio.

La richiesta a Gtt per l'attivazione dei bus sostitutivi è stata inoltrata in tarda mattinata, richiedendo i necessari tempi tecnici per l'organizzazione del servizio su gomma. Sulla regolarità della linea, considerata un'infrastruttura fondamentale per il trasporto di pendolari, studenti e turisti, sono intervenuti i consiglieri regionali del Partito Democratico Nadia Conticelli, vicepresidente della commissione Trasporti, e Alberto Avetta, che hanno annunciato un'interrogazione all'assessore competente Marco Gabusi.

"Ad oggi questo servizio è continuamente compromesso da cancellazioni, disagi e guasti sulla linea ferroviaria, con una carenza di comunicazione e mancanza di tempestività negli interventi. La Regione Piemonte è firmataria del contratto di servizio e deve pretenderne il rispetto. Abbiamo predisposto una interrogazione per chiedere chiarimenti all’assessore Gabusi in merito alle procedure da arrivare in caso di guasti e cancellazioni sia in merito alla trasparenza nella comunicazione agli utenti sia nell’attivazione del servizio sostitutivo".