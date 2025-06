Nichelino ricorda la piccola Marta, una vita spezzata troppo presto

Un pomeriggio per legare sport e divertimento nel ricordo di una vita spezzata troppo presto. Sabato 7 giugno sui campi del Nichelino Hesperia di via Prunotto si svolgerà il 4° Memorial Marta Bertorello, amica e sostenitrice dell’associazione Il Raggio di Sole prematuramente scomparsa.

Aiutare Il Raggio di Sole

L'appuntamento per ricordare la piccola Marta prenderà il via alle ore 14.30. Tutto il ricavato sarà devoluto al Raggio di Sole a sostegno dei progetti psico-educativi per i bambini e ragazzi con diagnosi di autismo.