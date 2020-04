La violenza sulle donne non si ferma al tempo del coronavirus: in sette si sono rivolte allo sportello di Moncalieri

Per la maggior parte delle persone, restare a casa è ormai una regola, da due mesi a questa parte. Ma la violenza sulle donne non si ferma al tempo del coronavirus: ne sono la riprova i sette casi segnalati al Punto Donna di Moncalieri in questo periodo di forzata quarantena.

Nonostante le limitazioni imposte dall'emergenza sanitaria, lo sportello infatti è sempre attivo in questo periodo, garantendo l'ascolto telefonico, i servizi di consulenza legale e i colloqui di sostegno psicologico via web. Il numero da contattare è il 337.1082919 (telefono, sms, WhatsApp) oppure la mail: puntodonna.moncalieri@gmai l. com. Un servizio completamente gratuito e che garantisce il rispetto della volontà della donna e la tutela della privacy, avvalendosi di personale qualificato nella gestione delle problematiche legate alla violenza e al maltrattamento.

Un servizio per il quale ha speso parole importanti il sindaco di Moncalieri Paolo Montagna: "Per le donne che vivono una situazione domestica difficile, proprio per la presenza assidua di un compagno violento, c’è chi le può ascoltare, accogliere, sostenere. Già sette donne dall’inizio dell’emergenza hanno chiesto aiuto. Sette donne che non abbiamo lasciato e non lasceremo sole. Nè oggi né domani".

Ecco il volto e la voce di una delle operatrici che garantiscono questo importante servizio: