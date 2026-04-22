Lutto in Barriera per la scomparsa dell'ex professoressa Maria Libera Garabo: "Lei era il Giordano Bruno"

Grave lutto per Barriera di Milano e per il liceo Scientifico e Linguistico Giordano Bruno: è mancata ieri l'ex professoressa Maria Libera Garabo. Storica docente di italiano e latino nel triennio all'istituto di via G. Marinuzzi n.1 - dove per oltre un decennio aveva occupato anche la cattedra di vicepreside - la sua carriera, ma anche la sua vita, è stata profondamente intrecciata a queste aule.

Legata a Barriera e al Giordano Bruno

Spentasi ieri all'età di 69 anni appena compiuti, aveva infatti festeggiato il compleanno lo scorso 13 aprile, la notizia del suo decesso ha generato grande commozione. "Il Giordano Bruno - ricorda l'ex preside Miriam Pescatore - si poteva identificare con Maria Libera, per la sua grande dedizione: nonostante avesse avuto la possibilità di andare nei licei più blasonati di Torino per insegnare greco e filologia, non ha mai voluto abbandonare questo liceo".

Molto legata anche a Barriera di Milano, dove viveva, dopo essere andata in pensione a fine 2021 aveva continuato la sua professione diventando docente dell'Università della Terza Età. Tra le sue passioni anche Dante Alighieri: collaborava anche con l'Ufficio Scolastico Regionale per i certamina, la sfida di traduzioni tra Classici.

"Era molto accogliente - aggiunge Pescatore - e amorevole con gli studenti: ha sempre svolto il lavoro con grande dedizione. Era una persona di grandissima cultura". A ricordarla anche Alessandra Mantegna, dal 2005 Direttrice amministrativa del liceo: "Era una figura determinante, perché ha dato valore ad una scuola con ambizioni che possono sembrare limitate. Il Giordano Bruno infatti è di recente nascita e si trova in periferia: con Maria Libera Garabo ha avuto un grande slancio".

"Lei - prosegue - è sempre stata presente: avrebbe potuto ambire alla carriera universitaria, ma ha trovato piena soddisfazione nel rimanere alle Superiori e dare tanto a questi ragazzi".

Cavaliere al Lavoro

Parole analoghe dall'ex preside dell'istituto Antonella Nezzo, che ha avuto l'ex docente come vicaria nel suo ultimo anno di servizio nel 2021. "E' stato - commenta - un periodo prezioso per la collaborazione e l'amicizia che è nata. Maria Libera era una persona di squisita intelligenza, garbo ed eleganza: di quelle che non ci sono più. L'affetto per lei era immenso: dopo la notizia della sua scomparsa, provo un grande peso sul cuore. Ha lasciato un segno: quando occasionalmente incontro i suoi ex studenti, la ricordano tutti con rispetto".

Grazie all'impegno di Nezzo, che ha raccolto le testimonianze dell'impegno dell'ex docente, la professoressa Garabo è stata insignita del titolo di Cavaliere al Lavoro.

Il ricordo

"Maria Libera Garabo - conclude l'assessore comunale all'Istruzione Carlotta Salerno, ex presidente della Circoscrizione 6 - era il Giordano Bruno e il Giordano Bruno era Maria Libera Garabo. La Vicepreside per antonomasia. Maria Libera all’ingresso ad accogliere i ritardatari con citazioni latine e greche, Maria Libera nei corridoi, a disposizione per qualunque studente e studentessa, ma anche per chiunque lavorasse al Giordano Bruno. Maria Libera e la sua apertura mentale ai progetti, alla scuola che accoglie il territorio, alla vita degli studenti anche oltre l’orario didattico. Maria Libera era fermezza e gentilezza, cura e rispetto. Mancherà tantissimo".

Il rosario sarà celebrato domani sera, giovedì 23 aprile alle 18.30, nella chiesa della della Parrocchia Maria Speranza Nostra di via Châtillon 41. Il funerale venerdì mattina, alle 11.30.