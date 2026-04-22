Detenzione di sostanze stupefacenti e porto illegale di armi: scattano le manette

La Polizia di Stato ha arrestato a Torino due giovani, un cittadino albanese di 24 anni e un cittadino italiano di 22 anni, ritenuti responsabili, a vario titolo, di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, ricettazione e porto illegale di arma comune da sparo.

L'intervento degli agenti in via Pisacane

L’intervento è avvenuto nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio coordinato dal Comm.to di P.S. Mirafiori. Gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine “Piemonte” hanno visto i due soggetti sopraggiungere a bordo di un’autovettura, notando il conducente scendere velocemente dal mezzo e entrare all’interno di un condominio di via Pisacane.

I poliziotti procedevano, insospettiti, al controllo dell’occupante dell’auto, un cittadino italiano di 22 anni, che alla vista degli operatori ha tentato di disfarsi di un involucro contenente 13 ovuli di cocaina, per un peso complessivo di oltre 7 grammi.

La successiva perquisizione ha consentito di rinvenire un ulteriore quantitativo della stessa sostanza, per un totale di circa 11 grammi, nonché la somma di 640 euro in contanti, ritenuta provento dell’attività illecita.

Inutile il tentativo di liberarsi della pistola

Il conducente, un cittadino albanese di 24 anni, nel fare ritorno verso la propria macchina, accorgendosi della presenza della polizia, ha tentato di disfarsi di una pistola semiautomatica, gettandola all’interno di un bidone del condominio; l’arma è stata immediatamente recuperata e sequestrata dagli operatori.

La successiva perquisizione domiciliare ha portato al rinvenimento, a carico di quest’ultimo, di munizionamento e di ulteriori 1.500 euro in contanti, oltre al sequestro del veicolo utilizzato. Al termine degli accertamenti, entrambi i giovani sono stati arrestati e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, condotti presso la locale Casa Circondariale.

Il procedimento penale si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari, e, pertanto, vige la presunzione di non colpevolezza a favore degli indagati sino alla sentenza definitiva.