Il bar era frequentato da persone pericolose e protagoniste di una rissa: licenza sospesa per 30 giorni

Il Questore di Torino, Massimo Gambino, ha sospeso per 30 giorni, ai sensi dell’art. 100 TULPS, la licenza di un bar ubicato nel quartiere Barriera Milano.

Il provvedimento è stato adottato in seguito ai disordini del 18 aprile u.s. nella circostanza erano intervenute le Volanti dell’UPGeSP della Questura di Torino e del Reparto Prevenzione Crimine Piemonte a seguito di numerose segnalazioni giunte al 112 NUE, relative a una violenta lite tra più persone di origine nordafricana.

Gli accertamenti successivi conducevano gli operatori ad ispezionare un locale della zona al cui interno si erano rifugiati alcuni dei soggetti coinvolti nei disordini, tra cui il proprietario dell’esercizio commerciale stesso; nella circostanza sono stati rinvenuti e sequestrati diversi oggetti atti ad offendere, tra cui coltelli di grandi dimensioni, un ulteriore machete, un’ascia, un’accetta e un martello.

Ritenuto che il bar rappresenti fonte di concreto e attuale pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini e che possa arrecare turbamento per il normale svolgimento della vita collettiva, il Questore di Torino ne ha disposto la chiusura per 30 giorni a partire dal 21 aprile u.s.

Alla luce dei fatti è scattata la sospensione della licenza con contestuale e immediata chiusura dell’attività per 30 giorni.